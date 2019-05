Speciale energia: Russia, Nord Stream 2 progetto a scopo commerciale che asseconda bisogni Ue

- La Russia, nonostante le minacce di sanzioni contro del gasdotto Nord Stream 2, insiste sul fatto che il progetto è di natura commerciale e rispecchia gli interessi dell'Europa. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Aleksander Grushko. "La nostra posizione in merito al Nord Stream 2 è nota. È un progetto assolutamente commerciale, soddisfa gli interessi energetici dell'Europa, gli interessi della sicurezza energetica europea”, ha affermato Grushko a margine della conferenza europea del Club di discussione Valdai. “Vediamo alcuni paesi che utilizzano strumenti geopolitici inadeguati per ottenere condizioni più favorevoli alle loro attività economiche, ovvero, per costringere i paesi europei ad acquistare il costoso gas Usa", ha detto Grushko. (Rum)