Speciale energia: Romania, ministro Anton, dopo Brexit diventeremo primo produttore di gas nell'Ue

- Se il Regno Unito lascerà lo spazio comunitario, la Romania ha l'opportunità di diventare il più grande produttore di gas dell'Unione europea, considerando i suoi giacimenti nel Mar Nero. Lo ha detto ieri il ministro dell'Energia romeno, Anton Anton, durante una conferenza del settore. "Per la Romania, il gas naturale è un'enorme opportunità non solo oggi, e ciò che sta accadendo in tutta la regione ci mostra che la mappa del gas naturale si sta riorganizzando. Stiamo già discutendo di nuove risorse trovate nel Mediterraneo vicino a Cipro, Turchia, Israele, Egitto, cosa che ci mostra che stiamo già discutendo di un'altra potenziale area da cui importare gas", ha sottolineato Anton secondo cui il gas trovato nel Mar Nero indica un'altra potenziale area di sviluppo per la regione in cui ci troviamo. "Per la Romania, il gas naturale rappresenta un'opportunità importante per lo sviluppo delle comunità locali, per rilanciare l'industria petrolchimica e sviluppare l'economia nazionale nel suo complesso e il settore energetico a base di gas. In Romania, abbiamo diverse scoperte, sia onshore che offshore. Ultimamente, ci sono state delle false notizie che dicevano che avremmo gas per ancora otto anni, per dieci anni e hanno annunciato apocalitticamente che il periodo del gas in Romania è finito. Non è così", ha affermato Anton, ricordando che a Caragele (parte sud est della Romania) è stato scoperto un giacimento che può alimentare il consumo del paese per un periodo di cinque anni. Il ministro romeno ha anche fatto riferimento alle recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri ungherese, che in visita negli Stati Uniti ha esortato gli statunitensi Exxon ad avviare la produzione di gas nel Mar Nero. "Le risorse nel Mar Nero superano di gran lunga le esigenze della Romania e significano una riscoperta anche del consumo nella regione. Tutte queste scoperte ci portano a dire che la Romania sta diventando un importante polo energetico,o come di moda, un hub del gas. E tutti i paesi sognano di essere un hub del gas, Bulgaria, Turchia, Ungheria. Noi non vogliamo essere un hub del gas, vogliamo essere un polo e un ponte energetico, perché siamo una zona di transizione. Tutti quelli che hanno affermato di voler essere un hub non hanno gas in produzione", ha detto il ministro romeno ammettendo tuttavia, che la Romania non ha abbastanza reti, né di gas, né di elettricità, ma che si sta lavorando in questo senso. "Oggi, il 35 per cento della popolazione della Romania ha accesso alle reti del gas, e questo non è normale, l'Ungheria ha oltre l'80 per cento. Per cambiare questa situazione, abbiamo cambiato la legislazione, abbiamo approvato diritti per espandere le reti e già sta aumentato l'attività in questo settore", ha dichiarato. "Ci sono anche cinque o sei impianti petrolchimici che usavano il gas come risorsa primaria e che sono chiusi - ha proseguito Anton -. Non so se vogliamo riaprirli o crearne dei nuovi, è certo che quest'industria soffre oggi per la mancanza di materie prime. Se la Brexit avverrà, la Romania diventerà presto il primo produttore di gas nell'Ue, visto che oggi è terzo. Tutto ciò richiede sforzi e vogliamo utilizzare questi gas in Romania, a beneficio dei cittadini e dell'industria romena del gas. Vogliamo che le risorse che abbiamo vengano utilizzate e valorizzate", ha aggiunto il ministro. L'Agenzia nazionale per le risorse minerarie stima che ci siano oltre 200 miliardi di metri cubi di gas nel Mar Nero. Attualmente in Romania vengono estratti circa 11 miliardi di metri cubi; i principali produttori sono Romgaz e OMV Petrom. (Rob)