Romania: Omv Petrom completa modernizzazione deposito di carburanti di Arad (2)

- Il deposito si estende su un'area di oltre 50 mila metri quadrati e comprende cinque serbatoi di carburante aggiornati. “Nell'ambito del progetto, sono state sviluppate tecnologie moderne per l'automazione della gestione e della consegna dei carburanti, nonché migliori sistemi disponibili di protezione antincendio e per ridurre l'impatto sull'ambiente", si legge nel comunicato. I lavori di costruzione hanno incluso anche l'installazione di quasi 12 chilometri di nuovi oleodotti, con circa 6.500 metri cubi di calcestruzzo e opere di ammodernamento per due chilometri di ferrovia che servono il magazzino. Omv Petrom è la più grande compagnia energetica dell'Europa sudorientale con una produzione annuale di petrolio e gas a livello di gruppo di 58,3 milioni di boe nel 2018. (segue) (Rob)