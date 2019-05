Romania: Omv Petrom completa modernizzazione deposito di carburanti di Arad (3)

- Il Gruppo ha una capacità di raffinazione di 4,5 milioni di tonnellate all'anno e gestisce una centrale elettrica ad alta efficienza da 860 MW. Sul mercato della distribuzione al dettaglio di petrolio, il gruppo è presente in Romania e nei paesi limitrofi attraverso 792 stazioni di servizio alla fine di marzo 2019, con due marchi, Omv e Petrom. La Omv Aktiengesellschaft, una delle maggiori società industriali quotate in Austria, detiene il 51,011 per cento delle azioni di Omv Petrom che è il più grande contributore al bilancio dello Stato romeno, con contributi di 27,8 miliardi di euro che rappresentano tasse, imposte e dividendi pagati tra il 2005 e il 2018. (Rob)