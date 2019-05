I fatti del giorno - Asia (2)

- India: Commissione elettorale respinge istanza di modifica del protocollo di controllo del voto elettronico - La Commissione elettorale dell’India, riunitasi oggi, ha respinto la richiesta di 22 partiti politici di modificare il protocollo dello scrutinio, in programma domani, delle elezioni per la Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, relativamente al controllo della corrispondenza tra i voti espressi mediante i dispositivi elettronici di voto (Evm, Electronic Voting Machines) e le ricevute stampate dai dispositivi di verifica delle macchine di voto (Vvpat, Voter Verifiable Paper Audit Trail). Gli elettori indiani votano premendo il tasto corrispondente alla loro scelta sulla macchinetta Evm; questa è collegata allo strumento di verifica Vvpat, che stampa il voto espresso su una striscia di carta: una specie di scontrino che gli elettori possono vedere da una finestrella e che poi rimane all’interno del Vvpat. I 22 partiti avevano chiesto che, per rendere il processo più trasparente, gli scontrini cartacei venissero conteggiati prima e che, nel caso in cui ci fossero discrepanze col numero mostrato dal display digitale, venisse effettuato un controllo incrociato su tutti i voti nel segmento del collegio elettorale interessato; attualmente, invece, i controlli vengono effettuati verso la fine dello scrutinio in cinque seggi scelti casualmente. (segue) (Res)