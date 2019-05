I fatti del giorno – Medio Oriente

- Iraq-Iran: fonti "Nova", oggi o domani presidente del parlamento sarà a Teheran - Il presidente del parlamento iracheno, Mohammad al Halbusi, si recherà in visita ufficiale a Teheran mercoledì o giovedì per incontrare funzionari iraniani. Lo ha rivelato una fonte informata ad “Agenzia Nova”, spiegando che Al Halbusi incontrerà il presidente del parlamento iraniano, Ali Larijani, per discutere di relazioni bilaterali e delle strategie per rafforzare la cooperazione a livello di camera dei rappresentanti. “Il terzo tema, il più importante di cui discuteranno, sarà relativo agli sviluppi regionali”, ha spiegato la fonte. La visita coincide con le rinnovate tensioni tra Iran e Stati Uniti. (segue) (Res)