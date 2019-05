I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

- Terrorismo: Unicef, in Siria e Iraq 30 mila bambini figli di “foreign fighter” - In Siria e in Iraq ci sono circa 30 mila bambini figli di “foreign fighter” che vivono in “condizioni terribili, tra minacce costanti alla loro salute, sicurezza e benessere”. Lo scrive il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) in un comunicato. "Le migliaia di figli di ‘foreign fighter’ in campi, centri di detenzione o orfanotrofi in Siria, Iraq e in altri luoghi sono tra i bambini più vulnerabili del mondo. Vivono in condizioni terribili tra minacce costanti alla loro salute, sicurezza e benessere. Hanno scarso supporto familiare: molti sono bloccati con le loro madri o con persone che se ne prendono cura, altri invece sono completamente soli”. Solo in Siria, l'Unicef stima che ci siano circa 29 mila bambini figli di “foreign fighter”, molti sotto i 12 anni; circa 20 mila bambini provengono dall'Iraq e altri 9 mila da circa 60 paesi. Si ritiene che altri mille figli di foreign fighters siano in Iraq. (segue) (Res)