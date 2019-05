I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

- Siria: dipartimento Stato Usa raccoglie informazioni su presunto attacco con armi chimiche - Gli Stati Uniti stanno raccogliendo informazioni su un presunto attacco con armi chimiche avvenuto in Siria durante il fine settimana e avverte il governo del presidente Bashar Assad che risponderà rapidamente se verrà confermato l'uso di armi chimiche da parte di Damasco. E' quanto ha riferito il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, in una dichiarazione. "Sfortunatamente, continuiamo a vedere segnali che il regime di Assad potrebbe rinnovare il suo uso di armi chimiche, incluso un presunto attacco di cloro nella Siria nord-occidentale avvenuto la mattina del 19 maggio 2019. Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo incidente, ma ripetiamo il nostro avvertimento è che se il regime di Assad usa armi chimiche, gli Stati Uniti e i nostri alleati risponderanno rapidamente e in modo appropriato ", si legge nella nota. (segue) (Res)