I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

- Iraq: presidente del parlamento Halbusi riceve nuovo rappresentante Undp - Il presidente della Camera dei rappresentanti dell’Iraq, Mohammed al Halbusi, ha ricevuto oggi il nuovo rappresentante del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) a Baghdad, Zeina Ali Ahmad. Nel corso dell’incontro, si legge in un comunicato della presidenza del parlamento, Halbusi ha sottolineato l’importanza del lavoro dell’Onu e delle sue agenzie umanitarie, specialmente in merito ai progetti dell’Undp nelle città liberate dallo Stato islamico e fortemente danneggiate dagli scontri. Il presidente della Camera dei rappresentanti ha mostrato di aver apprezzato in particolar modo il lavoro dell’agenzia Onu nelle province di Ninive e Anbar, impegnandosi a sollecitare il governo di Baghdad per lo sblocco della propria quota di finanziamento dei programmi. Da parte sua, la Ahmad ha ringraziato il parlamento iracheno per il sostegno ai programmi Onu per la ricostruzione e la riabilitazione delle infrastrutture, sottolineando la propria determinazione a collaborare con il governo di Baghdad per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. (segue) (Res)