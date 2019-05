Editoria: Torino, Pd al flash mob davanti al Comune per Radio Radicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito Democratico aderisce al flash mob convocato domani, giovedì 23 maggio, alle ore 13 a Torino di fronte a Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città, in difesa di Radio Radicale e per scongiurare la sua chiusura. "Riteniamo infatti molto grave che la Commissione Parlamentare preposta abbia deciso di giudicare inammissibili gli emendamenti dell'opposizione in merito alla proroga della convenzione di Radio Radicale, così impedendo il dibattito in Parlamento - affermano Paolo Furia, Segretario Regionale PD Piemonte, e Mimmo Carretta, Segretario Metropolitano PD Torino - . Poiché questa ferita democratica si è consumata con il voto decisivo del M5S, consideriamo opportuno rappresentare le nostre rimostranze agli inquilini di Palazzo di Città, a parole strenui difensori dei diritti e delle libertà.Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la libertà di informazione e il pluralismo a partecipare".(Rpi)