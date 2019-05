Roma: camuffava odore marijuana usando aglio, arrestata 22enne a Trastevere e sequestrati 2 kg di droga

- Utilizzava l'aglio per mascherare l'odore della marijuana. Gli agenti della Polizia di Stato, diretti da Fabrizio Sullo, hanno arrestato E.L. 22enne nigeriana per spaccio. La giovane che si trovava su viale Trastevere, ha insospettito i poliziotti perché indossava una borsa molto voluminosa ed era in evidente stato di agitazione. Fermata per un controllo è stata trovata in possesso di 2 involucri trasparenti contenenti oltre 2 kg di marijuana. La droga era stata ben sigillata avvolta nel cellophane e tra gli strati erano state posizionate delle fettine di aglio per camuffarne l'odore, mentre esternamente la confezione era stata intrisa con profumo da donna. La straniera, incensurata, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. (Rer)