Roma: Campidoglio, all'Aranciera di San Sisto "La città che vorrei". Iniziative su sicurezza stradale per le scuole

- Da oggi fino al 24 maggio all'Aranciera di San Sisto si tengono le giornate conclusive del Progetto "La città che vorrei. Decoro, sicurezza, resilienza", l'iniziativa di formazione sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile che ha coinvolto, da gennaio fino a maggio, 14 Istituti di scuola primaria in 12 Municipi. Lo rende noto il Campidoglio. Nel complesso: 4.300 gli alunni coinvolti, 208 classi, ciascuna interessata da 10 ore di formazione, per un totale di 2.080 ore, distribuite in maniera strutturata e continuativa nell'arco di 5 mesi tra "attività in aula" per l'apprendimento dei moduli didattici ("Gli elementi della strada"; "Regole e comportamenti"; "Mobilità sostenibile") ed "esercitazioni in cortile", per l'apprendimento pratico dell'uso corretto della bicicletta. Il progetto fa parte del piano di riqualificazione delle periferie "De.Si.Re - Decoro, Sicurezza e Resilienza" realizzato e promosso da Roma Capitale, coordinato da Roma Servizi per la Mobilità, in collaborazione con la Polizia Locale, Ac Roma (Acinservice e Anai) e la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio della "Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità". Per l'assessore alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo, queste giornate sono un'occasione per presentare i risultati delle attività svolte, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che nel corso dell'anno hanno contribuito a valorizzare l'iniziativa. Il tutto nella cornice dell'Aranciera di San Sisto dove negli spazi esterni sono stati allestiti circuiti in bicicletta e stand dedicati ai temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. (segue) (Com)