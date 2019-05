Roma: Campidoglio, all'Aranciera di San Sisto "La città che vorrei". Iniziative su sicurezza stradale per le scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei tre giorni saranno inoltre mostrati gli elaborati realizzati dalle scuole e messe in scena le rappresentazioni teatrali - "Angoli di strada" e "La città che vorrei" – che hanno rafforzato l'attività formativa durante l'anno scolastico. Obiettivi dei corsi di formazione: trasferire le conoscenze sull'uso corretto della strada, a piedi, in bicicletta o a bordo di un veicolo, stimolando la capacità di riconoscere il pericolo e tradurlo in assunzione di comportamenti sicuri; insegnare le regole del Codice della Strada; consolidare, sin dai più piccoli, modelli di mobilità "sicura" e "sostenibile", a piedi e in bicicletta (sollecitando iniziative di "pedibus" e "bicibus"), in collegamento con il trasporto pubblico e forme alternative di utilizzo dell'auto (car pooling, car sharing), rispetto ai benefici fisici e psicologici, ambientali e sociali, di vivibilità ed inclusività che ne conseguono. Il coinvolgimento, durante il ciclo formativo, di dirigenti scolastici e docenti (coinvolti a pieno titolo nelle attività di formazione) e degli agenti della Polizia locale (che hanno specifica competenza nell'educazione stradale), nonché delle famiglie (periodicamente incontrate nei vari step formativi) ha avuto un duplice fine: accrescere i livelli di conoscenza/consapevolezza da parte delle diverse componenti che entrano in gioco nei processi educativi per proporre a loro volta modelli di comportamento coerenti rispetto agli obiettivi prefissati dall'azione formativa; consentire alle scuole, al corpo docente e ai referenti della Polizia locale, di continuare a riproporre tali tematiche nell'ambito della rispettiva azione educativa, utilizzando gli strumenti e i materiali lasciati in eredità dal progetto "La città che vorrei". Ciò con l'obiettivo più ambizioso di avviare, attraverso il progetto, un processo virtuoso che, progressivamente nel tempo, possa consentire di diffondere in tutte le scuole percorsi formativi autonomi e di analoga rilevanza sui temi della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della mobilità sostenibile. (Com)