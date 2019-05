Grecia: ministero Esteri accusa Turchia di “manipolare storia” su genocidio Ponto

- Le autorità di Atene hanno accusato la Turchia di "manipolare la storia" dopo che ieri il ministero degli Esteri di Ankara ha rilasciato una dichiarazione ieri denunciando i “commenti dei politici greci” sull'anniversario del genocidio dei greci del Ponto, l'uccisione sistematica della popolazione greca ottomana in Anatolia durante la Prima guerra mondiale e le sue conseguenze sulla base della loro religione ed etnia. "La dichiarazione del ministero degli Esteri turco costituisce un altro inaccettabile tentativo di manipolare la storia", ha affermato il ministero degli Esteri greco in una dichiarazione. "Il riconoscimento del fatto storico, l'autocritica e il rifiuto del revisionismo sono un segno di forza, non di debolezza. Sono una condizione preliminare per il dialogo condotto in buona fede e per la lotta contro gli estremismi del nazionalismo, per la conciliazione tra popoli e Stati e per la loro coesistenza pacifica", ha affermato la diplomazia ellenica. “Noi tutti - in particolare la vicina Turchia - abbiamo una responsabilità storica per riconoscere i fatti, come il genocidio del Ponto, al fine di evitare il ripetersi dei momenti più bui del passato e per guarire le ferite che questi hanno lasciato alle spalle", si prosegue nella dichiarazione. (segue) (Gra)