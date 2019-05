Grecia: ministero Esteri accusa Turchia di “manipolare storia” su genocidio Ponto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua dichiarazione il ministero degli Esteri della Turchia ha criticato ieri quello che ha descritto come "i tentativi di alcuni gruppi radicali di gettare un'ombra in questo giorno significativo con le loro affermazioni immaginarie contro la nostra storia”. "Queste affermazioni infondate rivolte alla nostra storia non hanno alcun rapporto con la ragione, la coscienza e l'equità. Questa retorica è incompatibile con i nostri obiettivi di favorire le nostre relazioni bilaterali e lascia un'eredità negativa alle generazioni future", ha aggiunto. La Grecia ha ufficialmente riconosciuto l’uccisione di 370mila greci che vivevano sulle rive del Mar Nero tra il 1914 e il 1923 come genocidio dal 1994. In seguito è stata dichiarata giornata nazionale del ricordo in Grecia il 19 maggio. (Gra)