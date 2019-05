Ue: Di Maio, non possiamo mettere in discussione Europa ma regole vanno cambiate

- "Alla vigilia delle elezioni non possiamo permetterci di mettere in discussione l'Europa e la nostra permanenza al suo interno. Questo però non significa che le regole non possano essere cambiate". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando stamattina all'assemblea di Confindustria a Roma. "Quella di oggi è un'Europa che ha perso appeal, che per troppo tempo si è occupata solo di rigore e austerity, e di cui si percepiscono più i limiti che i benefici - ha detto ancora Di Maio - Serve senso di responsabilità per puntare su crescita e sviluppo sostenibile, che sono alla base del progetto europeo". (Rin)