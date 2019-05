Nicaragua: Osa chiede "dialogo effettivo" ed esprime preoccupazione per diritti umani (4)

- Il percorso negoziale per l'uscita dalla crisi si conferma dunque tutt'altro che in discesa. La liberazione dei detenuti è una delle condizioni che l'Alleanza civica ha posto per riprendere i negoziati. Si tratta di uno degli impegni presi nella prima fase del dialogo politico, aperto lo scorso 27 febbraio e chiuso il 3 aprile. Colloqui che avevano stabilito la necessità di rispettare le libertà civiche dei cittadini, ma che nulla avevano stabilito in merito all'organizzazione di elezioni anticipate. Lo scorso aprile la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha denunciato che le autorità del Nicaragua continuano a mettere in atto uno “stato di polizia” per reprimere le manifestazioni di protesta. (segue) (Res)