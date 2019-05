Nicaragua: Osa chiede "dialogo effettivo" ed esprime preoccupazione per diritti umani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disordini nel paese sono scoppiati ad aprile 2018 con una serie di manifestazioni promosse contro una riforma delle pensioni ritenuta penalizzante per i contribuenti. Le proteste si sono presto trasformate in una più generica richiesta di cambio nella vita democratica del paese. Il governo sandinista ha ritirato il progetto di riforma ma le proteste sono continuate sfociando in ulteriori violenze. Secondo quanto reso noto dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) sono circa 62 mila i nicaraguensi fuggiti nei paesi confinanti; la stragrande maggioranza di questi, circa 55.500 persone, cerca rifugio in Costa Rica. Molti, si legge in una nota dell'Unhcr, hanno dovuto attraversare le frontiere irregolarmente per evitare di essere scoperti, spesso camminando per ore lungo terreni accidentati ed esposti alla forte calura, all'umidità e al rischio di contrarre la malaria. (segue) (Res)