Economia: Di Maio, lavoriamo per dare a Italia ruolo leader in Europa, necessario dialogo

- "Se oggi siamo qui è perché gli italiani ci hanno chiesto di cambiare le cose. Abbiamo a cuore l'economia e lavoriamo per scongiurare il rallentamento della produzione industriale. Vogliamo dare all'Italia quello che le spetta, cioè una posizione da leader in Europa". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando stamattina all'assemblea di Confindustria a Roma. Nel corso del suo intervento Di Maio ha posto l'accento sull'importanza della collaborazione fra tutte le forze produttive e, sul piano politico, della necessità di fornire un "quadro normativo stabile". "Penso che la sfida più grande - ha detto Di Maio - risieda nella collaborazione, nel dialogo costante e anche nel compromesso, perché al di là delle cose ad effetto c'è un fatto che la realtà ci consegna, e cioè che senza confronto questo Paese non lo possiamo governare". (Rin)