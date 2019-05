Roma: Pd Lazio, sabato silenzio elettorale. Vietare sit-in Forza Nuova a San Lorenzo

- "Oltre a richiamarsi senza vergogna al fascismo, Forza Nuova ha indetto una manifestazione per sabato prossimo a San Lorenzo, per chiedere l'attivazione di ronde notturne, strumentalizzando a fini elettorali la tragedia di Desirée in maniera spudorata e ignobile. Il sit-in va vietato anche perché sabato vige il silenzio elettorale prima delle consultazioni di domenica. Dopo la figuraccia che hanno fatto in occasione della visita di Mimmo Lucano a La Sapienza, Giuliano Castellino e gli altri camerati non credono sia arrivata l'ora di stare in silenzio? Il pudore e il rispetto delle regole, come dimostrano ancora una volta, non appartengono ai neofascisti." Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio. (Com)