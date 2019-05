Cultura: Accademia di Romania, il 31 maggio a Roma al via eventi "Spazi Aperti" e "Europa in Musica"

- L’Accademia di Romania a Roma ha in programma per il 31 maggio due eventi culturali inediti per la promozione dell’arte contemporanea, e della musica classica e contemporanea. Venerdì 31 maggio, ore 19:00, all'Accademia di Romania a Roma (Piazza José de San Martin 1) ci sarà l'inaugurazione della 17ma edizione della mostra d’arte contemporanea Spazi Aperti. Allestita negli ambienti non convenzionali dell’Accademia di Romania, la mostra Spazi Aperti ospiterà le opere di circa 20 artisti borsisti internazionali, attualmente residenti, oltre che all'Accademia di Romania a Roma, anche all'Accademia di Danimarca, The British School of Rome, Real Academia de Espana e Institutum Romanum Finlandiae.Sempre venerdì 31 maggio, ore 19:00, all'Accademia di Romania in Roma (Piazza José de San Martin 1) avrà luogo l’inaugurazione della stagione musicale Europa in Musica. (segue) (Res)