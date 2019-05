Cultura: Accademia di Romania, il 31 maggio a Roma al via eventi "Spazi Aperti" e "Europa in Musica" (2)

- Si tratta di un progetto ideato dell’Accademia di Romania e dal Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, e organizzato dai membri del cluster Eunic Roma. Un progetto in cui da una parte le rappresentanze culturali di 15 paesi presenteranno presso le proprie sedi concerti di giovani talenti, studenti del Conservatorio di varie nazionalità che suoneranno e canteranno in gruppi creati secondo armonie e affinità interpretative. D’altra parte, il Conservatorio Santa Cecilia ospiterà concerti di gruppi o di solisti professionisti proposti dalle rappresentanze culturali. Dal 31 maggio sarà aperta quindi una stagione ricca di incontri musicali che, fino a dicembre, porterà coloro che sono interessati ad un viaggio ideale dal Belgio alla Turchia, dalla Finlandia alla Slovacchia, dall’Austria a Malta, dalla Serbia all’Italia, dalla Bulgaria alla Spagna, dalla Polonia all’Ungheria e alla Romania. La stagione Europa in Musica si svolgerà infatti da fine maggio all’inizio del dicembre 2019. (Res)