Economia: Rossi (ex Bankitalia) a "la Repubblica", Berlino ci ha ostacolato nel salvare le nostre banche (4)

- La paura dei debiti sovrani resta, almeno per l'Italia. Il ministro Tria avverte che uno sfondamento del deficit potrebbe essere vanificato dall'aumento degli interessi. "Ci si preoccupa molto dei rapporti dell'Italia con la Commissione europea, ma la cosa importante è soprattutto come gli investitori guardano ai nostri titoli di Stato. La loro unica preoccupazione è se l'Italia continuerà a rimborsarli a scadenza e a pagare regolarmente gli interessi e ogni segnale che mini in qualche modo questa sicurezza fa salire inevitabilmente lo spread. Questo di per sé non è che un termometro che indica il rischio percepito da quelli stessi investitori". Alcuni politici spiegano che di fronte all'enorme debito pubblico italiano sta un'enorme ricchezza delle famiglie. Sembra una garanzia. "Non in modo automatico. L'unico modo pratico per ridurre il debito pubblico utilizzando la ricchezza dei privati è una tassa patrimoniale. Ma come è ovvio si tratta di una decisione tutta politica, da illustrare in modo chiaro agli elettori". L'ex direttore ora ne è fuori e può dire se Bankitalia è una casta, anzi il massimo della casta. "È una parola che non andrebbe usata. Di sicuro Bankitalia è un posto dove si coltivano saperi e competenze, un deposito di sapienza. E se ha commesso un peccato è quello di non aver saputo diffonderla abbastanza; forse ha peccato in scarsa comunicazione. Ma non è certo una torre d'avorio. Non bisogna attaccare chi ha le competenze, il sapere, ma casomai chi di quel sapere abusa. Se no un declino rapido non ce lo toglie nessuno", ha concluso Rossi. (Res)