Economia: Garavaglia a "La Stampa", con la flat tax il netto sarà più alto

- Il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia esce dalla Camera alle 21 passate da un pezzo, dopo una giornata cominciata alle 4,30 quando è partito da casa, l'irrinunciabile Marcallo con Casone di cui è stato sindaco per dieci anni. È stanco, tirato dalle polemiche di giornata arrivate dopo un lunedì trascorso nel Torinese, dove è pure arrivato con un treno regionale, a incontrare aziende e rassicurare i costruttori riuniti in assemblea per discutere di come si sblocca l'Italia. La campagna elettorale è sacra in questo periodo e questa settimana i leghisti volevano passarla tra un incontro e l'altro nel loro nord in vista delle urne, magari dopo aver incassato il decreto sicurezza. E invece è andata diversamente, è spuntato il decreto famiglia e tutto - dal loro punto di vista - si è inchiodato. Così in una intervista a "La Stampa" sbotta: "Decreto Famiglia? Qui è sempre il solito caos, ormai ci siamo abituati". Ma in questo caos - come lo chiama lui - sembra che le cose non funzionino con il decreto famiglia. "Tria ha detto la cosa più banale del mondo. Se fa un provvedimento di carattere pluriennale gli devi trovare una copertura pluriennale. Se hai un risparmio per l'anno in corso non è sufficiente per garantire tutto e se non hai le coperture le devi cercare magari tagliando la spesa. È l'abc della contabilità". Quindi qualcuno non sa l'abc della contabilità. "In questo momento è meglio se ognuno guarda a casa sua". Allora in casa Lega guardiamo il decreto sicurezza. "Per il decreto sicurezza non mi pare necessaria una copertura. Non è quella la questione. La questione è che il decreto sicurezza è necessario e oggi più che mai. È solo una questione politica, di scelte. Questione di volontà". Si tratta di fare una scelta quindi. "Una scelta, esatto, e per me è facilissimo farla. Io mi occupo di cose tecniche, concrete e di numeri, non faccio altro che fare del mio meglio, faccio la mia parte. Vado per la mia strada come è mio dovere fare. Mi interessa solo fare Pil". (segue) (Res)