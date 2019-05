Economia: Garavaglia a "La Stampa", con la flat tax il netto sarà più alto (2)

- E per quel che riguarda la partita degli 80 euro, il viceministro ricorda che quando era alla Bocconi Mario Schimberni lo colpì con una definizione chiara dei provvedimenti che avevano un effetto breve e poco duraturo. "Disse che è come la pipì a letto, scalda un po' ma per poco. Per me la strada è chiara. E lo è anche la soluzione, anche perché gli 80 euro sono sbagliati da due punti di vista. Figurano come dieci miliardi di spesa e non come dieci miliardi di minore pressione fiscale. Sortiscono quindi l'effetto di dare segnali negativi alle agenzie di rating". Quindi saranno cancellati. "Certo. Li fecero così perché era l'unico modo di far leggere sulle buste paga degli italiani 'bonus Renzi'. Ecco, a noi questo non interessa". Niente bonus Salvini nelle buste paga quindi. "La strada è un'altra. Gli 80 euro si possono trasformare in detassazione non cambia niente per il destinatario, ma lo Stato presenta conti migliori e questo è uno dei nostri obiettivi". Però i destinatari della cifra cambiano, parliamo di persone diverse. "Per come sono fatti oggi quegli 80 euro non hanno effetti per il conto previdenziale. Meglio farli diventare una buona base di partenza per la flat tax per il ceto medio. Così non danneggiamo nessuno, prima di tutto i beneficiari degli 80 euro. Chi dice che togliamo quei soldi dalle buste paga o peggio dalle tasche degli italiani è davvero in malafede. Gli italiani guardano al netto in busta e non alla dicitura 'bonus Renzi' sul cedolino e con la flat tax avranno gli stessi benefici", ha concluso Garavaglia. (Res)