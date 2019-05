Economia: Profumo (Acri) a "La Stampa", per le Fondazioni ora è tempo di fusioni

- Una spinta alle fusioni tra fondazioni e il lancio di un nuovo fondo nazionale contro la disoccupazione giovanile. E poi una sfida: "Dobbiamo trasformarci in una piattaforma innovativa, per tutto il Paese". Francesco Profumo, ex ministro dell'Istruzione e presidente della Compagnia di San Paolo, da ieri è il presidente dell'Acri, l'associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio che, negli ultimi vent'anni, è stata guidata da Giuseppe Guzzetti. Sul futuro c'è un rebus: il suo mandato è triennale, ma se tra 12 mesi non fosse rinnovato al vertice dell'ente torinese dalla sindaca Chiara Appendino, come probabile, decadrebbe. "Sono stato eletto all'unanimità, per tre anni e mi sembra che questo sia un punto di partenza - taglia corto in una intervista a "La Stampa" -. Iniziamo a lavorare e vedremo". "Si parte - spiega Profuno - dai punti chiave della nostra associazione - autonomia, responsabilità, pluralismo, condivisione e rilevanza - e dal percorso di crescita e consolidamento avviato da Guzzetti. Nel corso degli anni le fondazioni sono state sottoposte a pressioni e interessi esterni, ma queste minacce sono sempre state contrastate con successo, e hanno aperto le porte a una collaborazione istituzionale che si è rafforzata fino a sfociare nell'iniziativa che rappresenta la formula più efficace di collaborazione tra pubblico e privato: il Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile". (segue) (Res)