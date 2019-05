Economia: Profumo (Acri) a "La Stampa", per le Fondazioni ora è tempo di fusioni (2)

- "Ma cito - aggiunge - anche il Protocollo Acri-Mef, che ha consentito di imbastire una relazione con l'Autorità di vigilanza su basi solide e certe, non condizionabili da interpretazioni e orientamenti personali". In Piemonte, nel 2018, c'è stata la prima fusione tra fondazioni bancarie, che ha visto protagonisti gli enti di Cuneo e Bra. E' la strada da seguire. "Sì. Le consulte e le associazioni territoriali sono fondamentali perché consentono il raccordo, ma anche la creazione di sinergie tra le fondazioni e quello è un luogo di grandissimo interesse. Un consolidamento delle fondazioni simile a quello piemontese è auspicabile ed è previsto che possa avvenire grazie al protocollo firmato con il Mef". Per quel che riguarda, invece, la strategia sulla Cassa depositi e prestiti, di cui l'Acri detiene il 15 per cento delle quote: "Siamo investitori di lungo corso. Siamo interessati che Cdp sia un attore importante nello sviluppo del Paese. L'intervento in Alitalia? Il presidente e l'ad hanno smentito". Terzo Settore. "L'impegno è di dare continuità alle iniziative in corso a partire dalla Fondazione Con il Sud e dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ma, dall'altra, di affrontare in maniera condivisa una problematica particolarmente grave e urgente che affligge il Paese, la disoccupazione giovanile". Verrà lanciato un fondo ad hoc. "Sì, è un'idea nata prima del reddito di cittadinanza. In futuro si potrebbero individuare temi di interesse nazionali da riportare nell'ambito delle fondazioni, che faranno da apripista, naturalmente con un recupero di credito d'imposta. Dopo di che, quando verrà fatta una valutazione sull'impatto dei progetti, questi verranno trasferiti allo Stato". La sindaca di Torino Chiara Appendino sembra orientata a non confermarlo alla presidenza della Compagnia. "Ho fatto il ministro dell'Istruzione nel governo Monti, che non si sapeva se potesse durare un mese, tre mesi, un anno: come è nel mio carattere, ho incominciato a lavorare con l'obiettivo di fare del mio meglio. In questo caso farò altrettanto. Il futuro si vedrà". Il presidente rileva infine come ci sia una stretta connessione tra la presidenza dell'Acri e l'essere presidente, o consigliere, di una delle fondazioni. "Nella vita ne ho fatte tante, non mi spavento: le cose nascono dall'autorevolezza delle persone e da quello che hanno fatto. In ogni caso, credo che l'alternanza tra Torino e Milano sia qualcosa che rientra nella normalità", ha concluso Profumo. (Res)