Radio Radicale: Di Maio, trovare soluzione senza intervento diretto Stato

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a "Radio anch'io", in merito alla vicenda di Radio Radicale, la cui convenzione è scaduta proprio ieri, ha sottolineato la necessità che venga trovata una soluzione "che al tempo stesso tuteli anche le altre radio italiane perché si versavano dei contributi su Radio Radicale e non sulle altre emittenti. Bisogna trovare quindi una soluzione senza l'intervento diretto dello Stato su questa radio che ha contribuito a creare squilibri. Io - ha aggiunto - non ho nessun interesse a far perdere posti lavoro o a chiudere una radio". (Rin)