Energia: Grecia-Bulgaria, al via lavori gasdotto Igb, presenti premier Tsipras e Borisov (2)

- Grecia e Bulgaria hanno concordato di lavorare sulla programmazione aggiornata riguardo il progetto dell'interconnettore del gas tra i due paesi (Igb), impegno emerso durante l'incontro del 10 aprile tra il ministro dell'Energia di Sofia Temenuzhka Petkova e l'omologo greco Giorgos Stathakis. I due ministri hanno evidenziato l'esigenza di lavorare sulla fase aggiornata dei lavori relativi al progetto, in modo da far avviare l'attività dell'interconnettore nel 2020 contestualmente all'inizio delle forniture anche attraverso il gasdotto Transadriatico (Tap). Durante la sua visita a Sofia, il ministro ellenico Stathakis ha ribadito che il gasdotto Igb "è una priorità per la Grecia". (segue) (Gra)