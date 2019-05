Repubblica Ceca: premier Babis pronto a rimuovere ministro Cultura Stanek

- Il primo ministro ceco Andrej Babis è pronto a proporre la rimozione del ministro della Cultura, Antonin Stanek. Come dichiarato nel corso di un'intervista con il portale "Idnes.cz", Babis dice di non potersi lamentare del lavoro di Stanek al dicastero della Cultura. Il premier non ha tuttavia espresso un giudizio sulle capacità del ministro, ricordando come Stanek sia stato nominato dal Partito socialdemocratico (Cssd). A restare in sospeso è al momento la decisione del presidente Milos Zeman in merito alla rimozione di Stanek. Secondo i costituzionalisti cechi, il capo dello Stato non ha l'obbligo di accettare le dimissioni del ministro. Tuttavia, questo diventerebbe un atto dovuto in caso di esplicita proposta di rimozione di Stanek da parte del capo del governo. Nell'intervista Babis ha parlato inoltre del budget per il 2020, che intende approvare anche senza il supporto del Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm). Qualora la Camera dei deputati non approvasse il bilancio, Babis non esclude la possibilità di andare ad elezioni anticipate. (segue) (Vap)