Repubblica Ceca: premier Babis pronto a rimuovere ministro Cultura Stanek (2)

- Il ministro Stanek ha deciso di dimettersi dopo le critiche ricevute a causa del licenziamento del direttore della Galleria nazionale di Praga Jiri Fajt e di quello del Museo d'arte di Olomouc, Michal Soukup. Il Cssd, di cui Stanek è un esponente, è ora incaricato di proporre un nuovo ministro per l'incarico alla Cultura. Il segretario del Cssd Jan Hamacek sostiene di avere già pronta una lista di candidati che presenterà al presidente Milos Zeman giovedì prossimo. "Ora non faccio alcun nome, ma ho già un'idea di come affrontare la situazione. Quello di ministro è un incarico politico; non abbiamo motivo di cercare funzionari, voglio un politico che guidi il dicastero", ha spiegato il leader dei socialdemocratici. (Vap)