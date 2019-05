Serbia: segretario generale Esteri, messaggio ambasciate a Pristina Quintetto vuole annebbiare la verità (2)

- Odalovic ha inoltre ricordato che né la Commissione elettorale né chi ha svolto il monitoraggio hanno avuto delle obiezioni sullo svolgimento del processo elettorale. Prima di Odalovic ha commentato la nota il direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo serbo, Marko Djuric, chiedendosi "fino a che punto esisteranno doppi pesi e doppie misure". Nella giornata di ieri si è pronunciato anche il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che si è detto "sorpreso" dalla nota degli ambasciatori a Pristina dei paesi del Quintetto emessa dopo le amministrative di domenica nel nord del Kosovo. "Voglio fare le congratulazioni per l'inventiva. Non ho mai letto niente di più stupido in vita mia", ha detto Vucic, aggiungendo che quegli stessi paesi hanno inviato i loro osservatori per "trovare qualche errore o irregolarità" di cui poi accusare i serbi, ma non sono riusciti a trovare nulla e dunque "nella nota hanno dovuto dure" che ci sono state delle pressioni nel 2017. (segue) (Seb)