Istat: +0,2% l'aumento congiunturale del Pil in Italia nei primi mesi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2019 il Pil italiano ha invertito la tendenza negativa emersa nel secondo semestre del 2018, registrando un aumento congiunturale, +0,2%. Lo ha fatto sapere l'Istat nel suo ultimo report relativo alle previsioni per l'economia italiana. La ripresa, secondo l'istituto di statistica, è stata alimentata dal contributo positivo della domanda estera netta mentre la componente nazionale, al lordo delle scorte, ha fornito un contributo negativo. La fiducia di famiglie e imprese ha confermato un orientamento negativo. Ad aprile, l’indice del clima di fiducia dei consumatori è diminuito per il terzo mese consecutivo. Tutte le componenti sono risultate in peggioramento, con una diminuzione più contenuta per le attese sul futuro. L’indice di fiducia delle imprese ha continuato a fornire segnali altalenanti: ad aprile è nuovamente diminuito dopo l’aumento di marzo, mostrando un calo diffuso tra i settori economici con un miglioramento solo per le imprese delle costruzioni. Nel settore manifatturiero, per il quale l’indice ha segnato la diminuzione più lieve, i giudizi sul livello degli ordini e sulle attese sulla produzione sono peggiorati evidenziando una diminuzione del saldo relativo alle scorte di magazzino. (segue) (Ren)