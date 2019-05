Libia: "Rfi", Macron riceve oggi a Parigi il generale Haftar

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà oggi all’Eliseo il generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna). Lo riferisce l’emittente francese “Radio France Internationale”, sottolineando che “l'obiettivo di questo incontro è riavviare il processo politico mentre i combattimenti continuano nella periferia meridionale di Tripoli”. Lo scorso 16 maggio, l'uomo forte della Cirenaica era stato a Roma per colloqui a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’incontro di oggi avviene a due settimane esatte dai colloqui tra Macron e il primo ministro del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj. In quel frangente, il capo dell’Eliseo aveva detto che la Francia incoraggia in Libia “una tregua senza condizioni” e propone una "linea del cessate il fuoco" definita con modalità precise sotto "supervisione internazionale". Le forze del Gna, da parte loro, non intendono accettare alcuna tregua senza il ritiro delle forze di Haftar e il ripristino dello status quo ante. Intanto è salito a 78.225 il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri iniziati a sud di Tripoli il 4 aprile scorso, mentre 510 persone sono morte e 2.467 sono rimaste ferite. (segue) (Res)