Libia: "Rfi", Macron riceve oggi a Parigi il generale Haftar (2)

- Ieri, inoltre, il ministro dell’Interno del Gna, Fathi Bashaga (da molti considerato come l’uomo forte dell’esecutivo tripolino) ha incontrato a Tunisi l’ambasciatore della Francia in Libia, Brigitte Curmi. Si è trattato del primo incontro dopo che il 18 aprile scorso lo stesso dicastero di Tripoli aveva annunciato l’interruzione degli accordi di sicurezza con la Francia, a causa del presunto sostegno di Parigi al comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar. Il governo francese, da parte sua, aveva espresso "sorpresa" per la decisione di Tripoli. I colloqui di ieri hanno riguardato “i temi della sicurezza, in particolare la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la protezione civile, nonché i crimini economici e il riciclaggio di denaro”, si legge sulla pagina Facebook del ministero libico, che accenna anche alla “preparazione di protocolli d’intesa nel settore della sicurezza per servire gli interessi dei due paesi”. La diplomatica francese, si legge ancora nella nota, ha definito il Gna come “legittimo rappresentante del popolo libico” e unico organo deputato a “stringere accordi” con le istituzioni francesi. Da parte sua, l’ambasciata di Francia in Libia ha confermato su Twitter che ha avuto luogo un incontro “amichevole e proficuo” tra Bashaga e la Curmi “per discutere della situazione in Libia e riaffermare l'importanza della cooperazione bilaterale”. (segue) (Res)