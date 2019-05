Libia: "Rfi", Macron riceve oggi a Parigi il generale Haftar (4)

- L’ambasciata di Francia in Tunisia, aveva pubblicato un comunicato in cui aveva confermato il viaggio della delegazione francese, senza tuttavia menzionare la presenza di armi: "Uno dei viaggi che l'ambasciata francese in Libia effettua regolarmente tra Tunisi e Tripoli si è svolto via terra questa domenica, 14 aprile 2019, a causa dell'attuale situazione in Libia”, aveva fatto sapere la rappresentanza diplomatica, confermando la presenza di funzionari “che garantiscono la sicurezza dell'ambasciatore francese in Libia”, Brigitte Curmi. Un viaggio, precisava l’ambasciata, “organizzato in consultazione con le autorità tunisine”. I controlli definiti “di routine” si erano svolti “al valico di frontiera tra la Libia e la Tunisia al fine di redigere un inventario delle attrezzature di questo distaccamento, che ha proseguito il suo percorso”. La Francia non ha una rappresentanza diplomatica fissa in Libia e in genere il suo personale diplomatico si appoggia a delle strutture provvisorie. (Res)