Roma Capitale: Diario (M5s), con nuovo regolamento contributi per promozione eventi sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angelo Diario presidente commissione capitolina Sport, benessere e qualità della vita su Facebook scrive: "Volete organizzare un evento sportivo a Roma chiedendo il contributo dell’amministrazione? La deliberazione di Assemblea capitolina n. 32 del 4 aprile 2019 vi spiega come si fa". "Questo nuovo 'Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione sportiva di eventi e attività di interesse di Roma Capitale' - prosegue Diario - è stato presentato giovedì scorso nella splendida cornice del Parco di Tor Fiscale. Presenti all’evento anche Daniele Frongia Assessore Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma e Monica Lozzi Presidente VII Municipio di Roma - M5s. Per l’occasione abbiamo volutamente scelto questo parco: una location periferica per simboleggiare la volontà dell’amministrazione di supportare le tante attività con valenza sociale che annualmente si svolgono sul territorio, con particolare riguardo alle piccole realtà associative e ai progetti in zone meno centrali. Vi sfidiamo dunque a trovare altri luoghi periferici belli come questo e a proporre attività sportive aperte a tutti da praticare in essi". (Rer)