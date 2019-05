Romania: presidente Iohannis, grandi cambiamenti dopo elezioni europee e referendum su giustizia

- Dopo le elezioni parlamentari europee e il referendum sulla giustizia, la politica romena si riconfigurerà: lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, all'evento di lancio del volume "EU.RO-Un dialogo aperto sull'Europa", citato dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". "E' tempo che l'opposizione in Romania si riunisca e che il Partito nazionale liberale (Pnl) accetti il ruolo di un grande partito di opposizione. La politica romena si riconfigurerà dopo le elezioni al Parlamento europeo e il referendum sulla giustizia. Alcuni provano a dire che queste elezioni e il referendum non sono così importanti e che non succederà nulla. Voglio solo ricordarvi che l'ultima volta nel 2014 le elezioni sono state importati. Hanno cambiato qualcosa. Tutte le elezioni contano", ha affermato Iohannis. (segue) (Rob)