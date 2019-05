Romania: presidente Iohannis, grandi cambiamenti dopo elezioni europee e referendum su giustizia (2)

- "Dopo le elezioni del 2014, ho deciso di candidarmi alla carica di presidente della Romania e con il vostro aiuto ci sono riuscito - ha proseguito Iohannis -. Ora dopo le elezioni al Parlamento europeo e il referendum sulla giustizia diventerà molto chiaro che i romeni vogliono qualcosa di diverso dal Partito socialdemocratico ed è tempo di costruire un'altra politica in Romania, è tempo che si riunisca l'opposizione parlamentare. È tempo che il Partito nazionale liberale si assuma il ruolo di grande partito di opposizione e venga con un un concetto per i romeni e per la Romania e avranno tutto il mio sostegno perché ciò che voglio veramente per il paese è una società sana, buono per i romeni, non per i leader di partito; c'è sicuramente bisogno di alcuni cambiamenti nella Costituzione per migliorare il nostro stato, e tutto questo succede solo se andate a votare", ha concluso il presidente romeno. (Rob)