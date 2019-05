Turkmenistan-Italia: ambasciata ospita business forum informale bilaterale

- L'ambasciatore Diego Ungaro ospita nella residenza d'Italia una nuova edizione del business forum informale italiano-turkmeno, con la partecipazione dell'Agenzia italiana per il commercio estero Ice e rappresentanti della Camera di Commercio e Industria, l'Unione degli imprenditori e degli industriali, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), le aziende e gli operatori attivi nelle relazioni industriali, tecnologiche e commerciali tra i due paesi. L'evento si concentra principalmente sulle condizioni di gestione degli affari in Turkmenistan ma è anche un’occasione di aggiornamento sui più recenti sviluppi delle relazioni economiche e commerciali bilaterali.(Com)