Usa-Cina: aziende statunitensi denunciano aumento rappresaglie in Cina (8)

- L'aumento dei dazi Usa a carico di 200 miliardi di dollari di merci d'importazione cinesi è scattato alla mezzanotte di venerdì, 10 maggio, come anticipato nei giorni precedenti dal governo federale Usa. La prosecuzione dei colloqui commerciali di alto livello tra i due paesi, e l'annuncio da parte di Trump di una lettera inviatagli dall'omologo cinese Xi Jinping, non sono bastati a scongiurare l'inasprimento del conflitto commerciale tra le due maggiori economie del globo, e ad aumentare così i timori di ricadute negative sull'economia globale. Le tariffe, portate dal 10 al 25 per cento, si applicano a oltre 5.700 categorie di merci d'importazione cinesi, inclusi numerosi prodotti di consumo quali alimenti ed elettrodomestici. L'aumento dei dazi rischia di riflettersi in un aumento dell'inflazione negli Usa, e dunque in una flessione dei consumi. I dazi non si applicano alle merci inviate dalla Cina prima della giornata di oggi, sulle quali verrà praticata la precedente tariffa del 10 per cento. (Cip)