Singapore-Cina: vicepremier Heng, sviluppare nuove aree di cooperazione

- Singapore e Cina dovrebbero partire dalla “solida base” delle loro relazioni bilaterali, ed edificare nuove aree di cooperazione. Lo ha dichiarato il vicepremier della città-Stato, Heng Swee Keat, nel corso di una intervista concessa all’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”, all’inizio di una visita ufficiale di otto giorni in Cina intrapresa oggi, 22 maggio. Heng ha affermato che i due paesi devono portare la loro cooperazione economica a un “livello più elevato”: i due paesi hanno istituito sinora sette consigli d’affari e progetti congiunti come il parco industriale di Suzhou, l’Eco-città di Tianjin e il Corridoio di trasporto terrestre-marittimo. Heng ha auspicato che nuovi impulsi alla cooperazione giungano dai lavori del Consiglio bilaterale congiunto per la cooperazione (Jcbc), la piattaforma di massimo livello per lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Cina e Singapore. Heng ha riferito che assumerà la co-presidenza dell’organismo dal ministero Teo Chee Hean, e guiderà il forum assieme al vicepremier cinese Han Zheng. (segue) (Fim)