Singapore-Cina: vicepremier Heng, sviluppare nuove aree di cooperazione (3)

- Nell'ambito dell'iniziativa dimostrativa Cina-Singapore (Chongqing) sulla connettività strategica, alla fine di aprile è stata inaugurata una nuova rotta per il trasporto terrestre-marittimo che collega la municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, e l'Indonesia. Un treno merci che trasporta 25 container di ricambi auto, del valore di oltre 5 milioni di yuan (circa 740 mila dollari), è partito da Chongqing il 26 aprile ed è stato trasportato via mare in Indonesia. Il trasporto ferroviario ha impiegato circa due giorni da Chongqing al Golfo di Beibu, nella regione autonoma della Cina meridionale del Guangxi; il tempo di trasporto totale verso il paese dell'Asia sud-orientale sarà ridotto a circa 20 giorni, circa i due terzi del tempo richiesto dal tradizionale trasporto fluviale e marittimo. La rotta fa parte del Nuovo Corridoio Internazionale Terra-Mare, un passaggio commerciale e logistico costruito congiuntamente dalle regioni provinciali della Cina occidentale e da Singapore. Finora, i treni merci hanno effettuato 915 viaggi attraverso il corridoio, che collega 173 porti in 73 paesi e regioni in tutto il mondo. (segue) (Fim)