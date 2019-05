Singapore-Cina: vicepremier Heng, sviluppare nuove aree di cooperazione (4)

- In occasione della Conferenza sul dialogo delle civiltà asiatiche che si è tenuta mercoledì 15 maggio, il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato a Pechino il suo omologo di Singapore, Halimah Yacob."I due paesi dovrebbero mantenere la tradizione di scambi ad alto livello in modo da fornire una guida strategica per lo sviluppo delle relazioni bilaterali", ha detto Xi che ha invitato le due parti a lavorare per uno sviluppo di alta qualità nella costruzione congiunta dell'iniziativa della Nuova via della seta, oltre a fare buon uso del nuovo corridoio internazionale per il commercio terrestre e marittimo e migliorare la cooperazione nei mercati terzi. (segue) (Fim)