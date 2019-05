Singapore-Cina: vicepremier Heng, sviluppare nuove aree di cooperazione (5)

- "I due paesi dovrebbero sostenere fermamente la globalizzazione economica e il multilateralismo, promuovere la solidarietà e la cooperazione tra i paesi asiatici e prendere la Conferenza sul dialogo delle civiltà asiatiche come un'opportunità per costruire insieme un'Asia migliore", ha aggiunto Xi. Halimah ha affermato che la conferenza porterà a esplorare benefici per le persone di tutto il mondo. "Singapore ha sostenuto con fermezza l'Iniziativa della Nuova via della seta sin dall'inizio ed è pronta ad approfondire gli scambi economici, commerciali, interpersonali e culturali con la Cina, oltre a sostenere congiuntamente il sistema commerciale multilaterale basato su regole", ha affermato Halimah. (Fim)