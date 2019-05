Indonesia: sei morti e decine di arresti negli scontri post-elezioni

- Le autorità dell’Indonesia hanno arrestato decine di persone dopo le manifestazioni che sono iniziate a Giacarta ieri, dopo la proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali del 17 aprile. Le manifestazioni sono iniziate in maniera pacifica, ma sono presto degenerate in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine: secondo il governatore di Giacarta, Anies Baswedan, le violenze hanno causato la morte di sei persone e il ferimento di almeno 200. La Polizia indonesiana è ricorsa a gas lacrimogeni per disperdere una manifestazione di oppositori del presidente uscente Joko Widodo a Giacarta questa mattina. I sostenitori del candidato alla presidenza Prabowo Subianto, avversario di Widodo, hanno in programma una grande manifestazione per oggi pomeriggio, al culmine di due giorni di proteste organizzate; la Polizia ha schierato oltre 8mila agenti nel centro di Giacarta per vigilare sulle proteste e scongiurare eventuali atti terroristici. (segue) (Fim)