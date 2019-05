Indonesia: sei morti e decine di arresti negli scontri post-elezioni (4)

- Nei giorni scorsi l’unità antiterrorismo delle forze di sicurezza indonesiane ha arrestato almeno 10 persone sospettate di pianificare attentati in vista dell’annuncio ufficiale dei risultati delle elezioni presidenziali dello scorso aprile. Gli arresti giungono in un contesto di tensione crescente e di conseguente intensificazione delle misure di sicurezza nella terza democrazia più popolosa del globo. I conteggi non ufficiali circolati nelle scorse settimane attribuivano già a Widodo una vittoria netta sull’avversario Subianto, appoggiato dall’islamismo politico indonesiano; quest’ultimo ha però rifiutato, almeno sinora, di riconoscere la vittoria del presidente uscente. Nella sola Giacarta le autorità hanno mobilitato 32mila agenti di polizia, in vista di raduni e manifestazioni dei sostenitori dei due candidati, che potrebberodivenire il bersaglio di possibili attacchi terroristici. (segue) (Fim)