Indonesia: sei morti e decine di arresti negli scontri post-elezioni (6)

- Il secondo mandato presidenziale di Widodo dovrebbe iniziare ad ottobre. Intervistato dal quotidiano “Tempo” all’inizio di questo mese, Widodo ha anche spiegato di non volersi concentrare su figure tecnocratiche per la scelta dei prossimi ministri: “Ci sono molte figure competenti tra i ranghi dei partiti (politici)”, ha dichiarato il presidente indonesiano. Indiscrezioni in merito a un possibile rimpasto di governo, che potrebbe interessare anzitutto i ministri economici, erano circolate anche nelle settimane precedenti alle elezioni generali. Durante il suo primo mandato, il presidente ha già effettuato sette rimpasti e avvicendamenti tra i ranghi del suo gabinetto, che ad oggi include sia figure “tecniche” che politici. Uno di questi rimpasti, effettuato nel 2016, ha comportato l’ingresso nei ranghi del governo di Sri Mulyani, allora managing director della Banca Mondiale. (segue) (Fim)