Cina-Usa: ministero Esteri, investitori stranieri ancora ottimisti su mercato cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In realtà, anche se gli Stati Uniti hanno minacciato di aumentare le tariffe sui prodotti cinesi per più di un anno, l'entusiasmo degli investitori stranieri a investire in Cina rimane elevato, e sono ancora ottimisti riguardo al mercato cinese", ha rimarcato Lu, che ha ricordato i recenti aumenti degli investimenti in Cina da parte di aziende come Exxon Mobil, Tesla, Basf Bmw e altre imprese di fama mondiale. Secondo i risultati dell'indagine Fy2018 sulle operazioni internazionali delle imprese giapponesi, condotta dall'Organizzazione del commercio estero giapponese, le aziende giapponesi rimangono ottimiste riguardo al mercato cinese. "La Cina è al primo posto in termini di esportazioni, investimenti e strategie di commercio elettronico all'estero delle imprese giapponesi", ha affermato Lu. (segue) (Cip)