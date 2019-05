Cina-Usa: ministero Esteri, investitori stranieri ancora ottimisti su mercato cinese (3)

- "Accordi di cooperazione del valore di oltre 64 miliardi di dollari sono stati firmati durante il secondo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale svoltosi di recente a Pechino. Tutto ciò dimostra che, sullo sfondo di incertezze e instabilità nell'economia mondiale, le imprese straniere hanno espresso la loro ferma fiducia nell'economia cinese attraverso azioni concrete", ha sottolineato il portavoce. "La Cina, come sempre, accoglie le imprese straniere a investire nel paese e ad impegnarsi in una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Continueremo a fornire un ambiente di business più stabile, equo, trasparente e prevedibile per gli investitori stranieri", ha ribadito Lu. (segue) (Cip)